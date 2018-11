Tir incastrato, strada collinare chiusa

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Un Tir è rimasto bloccato oggi in una strada della collina torinese, strada Fenestrelle, che è chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino in attesa dell'intervento di un veicolo di una ditta specializzata per le operazioni di rimessa in strada dell'autoarticolato.

Il conducente e il mezzo bloccato sono provenienti dalla Lituania.