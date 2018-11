Scuola Applicazione "modello d'apertura"

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "La nostra Scuola di Applicazione ha lanciato un 'modello Torino'. Un modello di apertura alle realtà locali che è stato ripreso dagli altri istituti del comparto. Il legame con la comunità è un punto di forza e, ogni anno, abbiamo 80 studenti civili". Così il generale di corpo d'armata Giovanni Fungo, comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, a Torino per l'inaugurazione dell'Anno accademico della Scuola di applicazione dell'esercito.

Fungo oggi lascia Torino per andare a dirigere l'intero comparto. Al suo posto il generale di divisione Salvatore Cuoci.

"I rapporti tra l'Università di Torino e la scuola di applicazione sono in continua crescita", ha detto il rettore dell'Università di Torino, Gianmaria Ajani, durante una lectio magistralis su 'Università ed Europa'.

Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Difesa Raffaele Volpi e il Capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano Salvatore Farina.