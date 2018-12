Mille presepi nel Monferrato astigiano

(ANSA) - ASTI, 30 NOV - In 9 Comuni del Monferrato astigiano - Albugnano, Aramengo, Camerano Casasco, Castagnole Monferrato, Cocconato, Grana, Monale, Montegrosso d'Asti e Schierano - tutto è pronto per la 3a rassegna 'Oro Incenso Mirra', dedicata ai presepi.

Dopo l'anteprima di Monale, dove a fine novembre sono già stati esposti alcuni presepi, come quello di Remo Marangon che rappresenta gli abitanti del paese o quello di terracotta dal ceramista Fabrizio Russo, dal 2 dicembre Cocconato esporrà i suoi oltre 100 presepi, inclusa una mostra sulle natività d'artista a un presepe animato sulla scalinata della chiesa. Per tutti gli altri circa mille presepi inaugurazione l'8 dicembre.

Ad Albugnano, nell'Abbazia di Vezzolano, torna il grande presepe artistico curato dalla restauratrice Anna Rosa Nicola, visto nel 2017 da oltre 7000 persone. A Camerano Casasco, sotto i voltoni in tufo delle cantine del castello, presepe meccanico degli antichi mestieri costruito dallo scultore Gennaro Cosentino, frutto di 25 anni di lavoro.