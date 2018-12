Marcello Fonte, ho una Ferrari dentro

(ANSA) TORINO 30 NOV - Incontrare Marcello Fonte, Palma d'Oro a Cannes per Dogman di Matteo Garrone è sempre un'esperienza unica perché il suo autentico candore prima ti spiazza e poi ti conquista. Protagonista del documentario 'Sembravano applausi' di Maria Tilli, 'fuori programma' al Torino Film Festival, ritrae l'attore prima, durante e dopo, le riprese del film di Garrone, candidato per l'Italia alle nomination per l'Oscar straniero. Una sorta di backstage del film in cui si assiste anche al modo di lavorare del regista romano a Castel Volturno e poi tante scene dello scantinato in cui ha vissuto a Roma, della baracca in Calabria dove ancora volutamente vive la madre con il nuovo compagno e quattro galline fino alle immagini di lui sulla Croisette, a ricevere la Palma come miglior attore protagonista.

Una vita la sua, che sembra la favola di Cenerentola al maschile: "Quando sono stato ad Hollywood mi hanno portato a vedere le case delle grandi star, ma non mi hanno colpito più di tanto. Io la Ferrari ce l'ho dentro".