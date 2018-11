Domenica inserto per 130 anni Prealpina

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Domenica 2 dicembre La Prealpina, storico quotidiano di Varese, compirà 130 anni. Nell'occasione per sottolineare l'anniversario sarà allegato al giornale un inserto speciale con una retrospettiva dei fatti salienti nei tanti decenni della storia del giornale e del territorio in cui è diffuso. Si tratta dell'ultima di una serie di iniziative celebrative promosse nel corso dell'anno.

Il giornale fu fondato a Varese da Giovanni Bagaini, che ne fu il primo direttore, e comparve in edicola il 2 dicembre 1888 con la testata 'Cronaca prealpina'. Oggi diffonde le proprie copie in provincia di Varese, nell'Altomilanese e in Piemonte nel Verbano. La redazione è a Varese; il centro stampa a Busto Arsizio. Editrice è Daniela Bramati Ferrario, esponente di una nota famiglia di imprenditori lombardi. La società editrice è La Prealpina srl. Presidente è Roberto Babini Cattaneo. L'attuale direttore è Maurizio Lucchi.