A Torino 'Natale magico' dall'1 dicembre

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Si inaugurerà sabato 1 dicembre, in piazza San Carlo, 'Torino Natale Magico', il ricco programma di iniziative che accompagnerà cittadini e turisti sotto la guida del direttore artistico Walter Rolfo.

Sarà piazza San Carlo, per la prima volta, a ospitare il luminoso Albero, il suggestivo Calendario dell'Avvento e gli spettacoli di magia, One Man Show. L'accensione dell'Albero natalizio, alto 23 metri, a forma di cono, composto da rosoni in legno con lampade colorate e l'apertura della prima casella del Calendario dell'Avvento con la collaborazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e l'One Man Show segneranno l'apertura del programma dedicato alle festività natalizie. "Il progetto di Torino Natale Magico - spiega Rolfo - sarà un festival di magia che invaderà tutta la città, nota nel mondo per essere uno dei luoghi più magici di tutto il pianeta. In piazza Solferino, verrà allestito 'Illusionarium', un museo interattivo sulle più grandi illusioni ottiche del mondo.