Tour 176 anni Pilsner Urquell a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Fa tappa a Torino, da EDIT, il tour per celebrare i 176 anni di Pilsner Urquell, la birra che ha dato origine a tutte le chiare.

Tra i piatti proposti, nella serata di giovedì 29 novembre, uno in particolare è stato pensato per celebrare un ideale 'matrimonio enogastronomico' tra Piemonte e Boemia: gnocchi di pane (della tradizione ceca) con guancia di manzo, tipica della cucina piemontese. Il piatto, in abbinamento ad un boccale di Pilsner Urquell, sarà eccezionalmente proposto a 10 euro.

Durante la serata sarà possibile degustare la Pilsner Urquell non filtrata e non pastorizzata, spillata direttamente dalla botte, e la Pils prodotta nel microbirrificio di Edit. Si incontrano la più classica delle lager e una Pils di stile contemporaneo.