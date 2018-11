Sostegno imprese a stazione Carabinieri

(ANSA) - BIELLA, 29 NOV - Una stazione dei carabinieri che riapre grazie ai contributi delle amministrazioni locali e soprattutto di alcuni imprenditori della zona. Succede a Trivero, nel Biellese.

La sede, in frazione Cereie, sarà operativa da domani in un immobile comunale completamente ristrutturato con un intervento di 350 mila euro. La stazione, due anni fa, era stata chiusa e fatta confluire a quella di Crevacuore a causa di criticità infrastrutturali.

A sostenere l'intervento sono state le amministrazioni di Trivero, Portula e Soprana, con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella e, in larga misura, gli imprenditori.