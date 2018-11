Scoperto antico villaggio epoca romana

(ANSA) - VERCELLI, 29 NOV - Le tracce di un villaggio di epoca romana sono state scoperte nelle campagne del territorio di Greggio (Vercelli) durante lavori per la costruzione della ferrovia ad alta velocità. La datazione precisa è ancora in corso, anche se le prime stime sui reperti permettono di ipotizzare circa duemila anni fa.

Gli archeologi hanno individuato e recuperato una strada di ciottoli, manufatti in cotto e laterizi per drenare l'acqua; sono emerse anche le fondazioni di due ambienti confinanti di un edificio che probabilmente era utilizzato come deposito per i raccolti. Il villaggio è in un'area che oggi è stretta fra l'autostrada Torino-Milano e la ferrovia. "Si tratta di un evento eccezionale", commenta Francesca Garanzini, funzionaria della Soprintendenza, che sottolinea come i fondi delle opere di compensazione della Tav abbiano offerto l'opportunità di un'accurata attività di indagine".

Al lavoro c'è un team di archeologi di nome "ArcheoGreggio".