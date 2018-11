Rapina in villa imprenditore vinicolo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 NOV - Una rapina è stata commessa stamani Cella Monte (Alessandria) nella villa di un noto imprenditore vinicolo del Monferrato, Riccardo Coppo, 55 anni.

Ad agire, secondo le prime indagini, è stato un gruppo di tre o quattro persone, che hanno fatto irruzione in un momento in cui, oltre a Coppo, erano presenti degli ospiti. A svolgere le indagini sono i carabinieri. Il bottino è di circa 30-40 mila euro tra contanti e preziosi.

"Mi hanno puntato una pistola alla testa - racconta Coppo - dicendomi di tirare fuori la roba di valore. Ho risposto di non essere un milionario e di avere solo pochi orologi che colleziono fin da ragazzo. E non ho nemmeno un'altra cassaforte, nonostante loro continuassero a sostenere 'sappiamo che ce l'hai, perché sappiamo che lavoro fai".