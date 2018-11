Ostello e polo artistico a Cavallerizza

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - In futuro la Cavallerizza, il compendio seicentesco nel cuore di Torino, potrebbe ospitare un ostello, una residenza universitaria, una zona enogastronomica e un polo culturale. Sono alcune delle possibili destinazioni in via di definizione e contenute in un progetto ancora in itinere che è stato illustrato oggi durante una Commissione consiliare. Fra i primi passi per la riqualificazione, la sigla di un protocollo d'intesa, fra la fine di quest'anno e l'inizio del 2019, fra Città di Torino e Cassa Depositi e Prestiti. I primi lavori potrebbero essere avviati fra fine 2019 e inizio 2020.

"Per noi - ha sottolineato il vicesindaco Guido Montanari - Cavallerizza è un bene straordinario che deve essere un luogo di proprietà pubblica, accessibile al pubblico e destinato principalmente ad attività poli artistica. I piani superiori - ha aggiunto - avranno destinazioni correlate a queste attività, come residenze universitarie e per artisti e siamo alla ricerca di fondi ministeriali e bandi ad hoc".