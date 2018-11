Nomadi, demolita villetta abusiva

(ANSA) - ASTI, 29 NOV - Sono in corso da questa mattina ad Asti le operazioni di demolizione di una villetta abusiva costruita da una famiglia di nomadi in via Cuneo. Un dispiegamento di forze dell'ordine è presente per garantire che le operazioni avvengano in sicurezza.

Il terreno su cui sorge la villetta è di proprietà comunale.

Da tempo la famiglia non vi abita più. Lo scorso anno era stata allontanata su disposizione della procura astigiana. Oggi l'ultimo atto con l'ordinanza di sgombero vero e proprio e la demolizione della villetta.