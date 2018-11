Fugge dopo incidente, denunciato

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 29 NOV - Un pensionato di 81 anni è stato denunciato a Casale Monferrato (Alessandria) per avere investito una donna di 87 anni con la propria auto e di essere fuggito senza prestare i soccorsi.

L'incidente era avvenuto il 27 novemmbre. La donna, che stava attraversando piazza Battisti, aveva riportato lesioni guaribili in 12 giorni.

"L'anziano - spiegano dal comando della polizia municipale - è stato individuato ieri grazie allo spirito di osservazione di una pattuglia in servizio in un'altra zona della città. Gli agenti hanno notato un'utilitaria rossa - unico dato rilevato al momento dell'urto poiché le immagini del sistema di videosorveglianza non coprivano nel dettaglio la zona - cui mancava il fanale sinistro. La comparazione tra i danni della macchina e i frammenti raccolti sul luogo dell'incidente ha tolto ogni dubbio". Per l'ottantunenne è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.