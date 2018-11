Fca produrrà a Mirafiori 500 elettrica

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Fca produrrà a Mirafiori la 500 elettrica. Lo hanno annunciato ai sindacati l'amministratore delegato Mike Manley e il responsabile delle attività europee Pietro Gorlier. "Con la 500 elettrica si espande la vocazione di Torino come Polo del lusso, è un modello Premium perché non sarà supereconomico".

A Torino "ci sarà anche la produzione della Maserati nelle versioni elettriche e ibride. - ha aggiunto Gorlier - Con la 500 elettrica, il restyling degli altri modelli, Levante, Quattroporte e Ghibli, l'obiettivo della piena occupazione nel polo torinese sarà raggiunto nel 2020".

Il lancio della 500 elettrica è anche emozionale - ha osservato Gorlier - . La 500 è un modello che sopravvive da più generazioni, il fatto che si produca a Torino, a Mirafiori, ha una valenza non da poco. Conferma anche il miracolo della 500 come brand, con 200.000 unità è la più venduta del settore".