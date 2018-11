De Sanctis presidente avvocati penalisti

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - L'avvocato Alberto De Sanctis è il nuovo presidente della Camera penale del Piemonte occidentale "Vittorio Chiusano". Subentra a Roberto Trinchero.

Alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo De Sanctis è stato il candidato che ha raccolto il maggioro numero di voti (115). Il nuovo consiglio ha anche deciso di affidare la vicepresidenza all'avvocato Luca Dalla Torre, il ruolo di segretario all'avvocato Agostino Ferramosca e quello di tesoriere all'avvocato Arianna Corcelli. Come da statuto, il consiglio direttivo rimarrà in carica per due anni.