Università, 20 anni Polo Penitenziario

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Sono 23 gli studenti detenuti che si sono laureati negli ultimi 4 anni nel Polo Universitario Universitario Penitenziario di Torino. Alla celebrazione del ventennale è stata firmata la Convenzione tra Università, Casa Circondariale e Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, presenti il rettore Gianmaria Ajani, Anna Maria Poggi della Compagnia San Paolo che finanzia il progetto, Domenico Minervini, direttore della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e Franco Prina, delegato del rettore per il Polo Penitenziario.

Presenti studenti detenuti - tra i quali protagonisti di noti casi di cronaca nera, come Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l'omicidio di Gloria Rosboch e iscritto a Scienze Politiche, ma anche alcuni dirigenti della Thyssen - docenti e delegati di atenei che hanno seguito l'esempio di Torino, prima a garantire il diritto allo studio dei detenuti.

Oggi gli inscritti sono 40 ai corsi di laurea di Culture, Politica e Società, Giurisprudenza, Matematica e Beni Culturali.