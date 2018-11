Ronaldo, un'altra grande vittoria

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Un'altra grande vittoria", ancora una volta con Cristiano Ronaldo protagonista. Il campione portoghese, grande protagonista della partita con lo splendido assist per il gol di Mandzukic, affida le sue sensazioni sulla sfida con il Valencia al post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Tutti uniti #finoallafine, conclude CR7, al secondo assist nella sua prima Champions in bianconero, mentre la sua compagna Georgina pubblica la foto con i quattro figli di Ronaldo nella casa sulla collina torinese addobbata per il Natale. Gli acquisti - fa sapere - sono stati fatti da una onlus che raccoglie offerte per l'ospedale infantile Regina Margherita. "Siamo felici - scrive Georgina Rodriguez sul suo profilo Instagram - di potere collaborare con l'associazione disco che dona il 100% di quello che vende all'ospedale. Non dobbiamo mai dimenticare chi ha davvero bisogno".