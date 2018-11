Nova Coop apre superstore smart a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Apre domani a Torino, in via Botticelli 85, nell'area ex Alfa Romeo, dismessa da 31 anni, il nuovo superstore di Nova Coop. Sarà smart con dispositivi digitali come Zero Attesa mediante il quale il cliente potrà selezionare i prodotti e le quantità desiderate, prenotarli e ritirarli quando viene avvisato da un messaggio senza attendere il proprio turno al banco. Il superstore - aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20 - ha 214 dipendenti, il 70% nuovi assunti. E' dotato di un ristorante con 50 posti e un Corner Sushi. L'intero edificio commerciale occupa circa 8.500 mq di superficie, su un unico piano, di cui circa 3.500 destinati alle vendite Coop, con circa 650 posti auto.

L'edificio commerciale ospita al proprio interno anche un punto vendita Trony di 900 mq e costituisce il cuore di un parco commerciale che sarà completato entro il 2019. "È un modello di negozio inedito in Piemonte e conferma il nostro radicamento al territorio", sottolinea il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive.