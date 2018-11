Fiera A&T, a Torino l'industria 4.0

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Saranno presentati a Torino, nel corso della Fiera Internazionale A&T Automation&Testing, in programma dal 13 al 15 febbraio 2019, i primi casi applicativi del Piano Industria 4.0. A&T ospiterà, il 14 febbraio, il roadshow nazionale dei Competence Center, sotto la regia del presidente del Comitato Scientifico, Marco Taisch.

La Fiera - dedicata a Industria 4.0, Misure e Prove, Robotica e Tecnologie Innovative - è un appuntamento consolidato sui temi dell'innovazione tecnologica e della formazione 4.0. All'interno dell'Innovation Point saranno organizzati eventi, workshop, incontri. L'obiettivo di A&T è convogliare in quattro Competence Point le eccellenze, nazionali e internazionali, sia dal punto di vista dell'innovazione e della digitalizzazione dei processi industriali, sia della visione digitale. La fiera - con oltre 400 espositori nel 2018 e una crescita del 22% dei visitatori rispetto al 2017 - è anche un'occasione di confronto con Politecnici, Poli di Innovazione e player del mondo industriale.