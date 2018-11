Basket:agente Brown,ha fiducia di Torino

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "La Fiat Torino ha confermato la fiducia a Larry Brown e guarda con ottimismo al suo ritorno in Italia". Parole pronunciate al portale di basket internazionale Sportando.com dall'agente del leggendario coach statunitense, Massimo Rizzo: l'obiettivo è fugare ogni dubbio sul ritorno del 78enne coach a Torino, dopo la striscia di 10 sconfitte tra Italia ed Europa e l'evidente crisi tecnica della squadra gialloblù. "La società ha avuto qualche dubbio se proseguire il rapporto con Brown - ha confermato Rizzo -, ma dopo aver analizzato la situazione nel dettaglio, il tecnico ha allenato la squadra, o mezza squadra, per 23 giorni in continua emergenza". In realtà Brown è stato assente per diverse settimane, impegnato negli States per curare i suoi problemi di salute. In ogni caso coach Brown tornerà sabato in Italia e nel weekend successivo si giocherà, nello scontro salvezza con Trento, le residue possibilità di proseguire sulla panchina della Fiat.