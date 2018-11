Basket: Torino tessera Hobson

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - L'Auxilium Fiat Torino scioglie le riserve sulle condizioni fisiche di Darington Hobson, tesserato dalla società torinese. L'ala nata a Las Vegas il 29 settembre 1987, atterrato a Torino due settimane fa per svolgere le visite mediche, è stato tesserato dalla società gialloblù, che ha così speso l'ultimo visto per atleti extracomunitari a disposizione. Hobson, che l'anno scorso ha vestito la maglia dei Metros di Santiago in Repubblica Dominicana, vestirà il gialloblù fino al termine della stagione. (ANSA)