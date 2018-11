Aids in calo, 78% malati sono uomini

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - I casi di infezione da Hiv in Piemonte sono in netto calo, nel 2017 'solo' 255 casi, grazie anche alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce. Lo rileva l'assessorato regionale alla sanità a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro l'Aids, l'1 dicembre.

Si riduce anche l'incidenza tra i giovani (25-34 anni) pur restando questa fascia di età quella con il valore più elevato, pari a 15,6 casi ogni 100.000 abitanti. I giovani di meno di 25 anni di età con nuova diagnosi di Hiv nel 2017 sono 34, di cui 23 stranieri. La componente maschile tra i casi di nuova diagnosi di Hiv è nettamente prevalente (78%).

I rapporti sessuali non protetti si confermano ancora la principale modalità di diffusione dell'infezione.

Cresce la quota (39%) di diagnosi avvenute in stadio avanzato di infezione da Hiv e si riduce la frequenza di persone che hanno effettuato i test Hiv negli ultimi due anni.