Tff, docufilm racconta ultrà curva Juve

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Gli ultrà della Juve, 40 anni dopo.

Ex ragazzi della curva oggi uomini di mezza età ma sempre con il fuoco del tifo, e le ultime leve, studenti, operai, disoccupati, uniti dalla passione per la squadra più amata e odiata d'Italia in un docufilm che descrive le trasformazioni sociali e ideologiche degli ultrà. E' il tema di Daniele Segre 'Ragazzi di stadio, quarant'anni dopo', in prima assoluta domani al Torino Film festival. E' prodotto da I Cammelli con Rai Cinema, in associazione con 13 Productions. "Grazie alla fiducia dei Drughi (storico gruppo della curva juventina, ndr) - spiega Segre - ho potuto parlare nuovamente degli ultrà e offrire uno spunto per capire cosa sta succedendo in Italia, al di là della tifoseria calcistica". Tra le testimonianze, un maturo ultrà che spiega: Quando cantiamo 'O Vesuvio lavali col fuoco' o 'Firenze in fiamme' non è odio e non è razzismo urlare contro un un giocatore negro. Sono solo sfottò, quando li cantiamo, ridiamo, ci diverte, ma non è razzismo".