Sanremo 2019, c'è torinese Bentivoglio

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Il 22enne torinese Ivan Bentivoglio debutta a Sanremo 2019. E' tra gli autori del brano 'Centomila volte' interpretato da Einar Ortiz, cantante italo-cubano tra i finalisti di 'Amici' che esordirà a Sanremo Giovani.

Bentivoglio, ex leader della band pop rock Vànima, ha uno studio di registrazione a Moncalieri, è polistrumentista e arrangiatore, e in questi giorni ha siglato un'importante collaborazione con il paroliere torinese Gae Capitano che è fra gli hitmaker di Fabi-Silvestri-Gazzè e di Iliaria Porceddu.

"Sono davvero felice - commenta Bentivoglio - di poter collaborare con firme prestigiose del livello di Tony Maiello e Kikko Palmosi. che tanti successi hanno regalto ad artisti di primo piano quali Alessandra Amoroso, Benjji & Fede, Modà, Laura Pausini, Francesco Renga, Giorgia e Marco Mengoni. Auguro a Einair tutto il successo che merita, con la speranza di ritrovarlo in gara anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo accanto ai big che verranno scelti da Claudio Baglioni".