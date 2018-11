Gtt, nuovo carnet multidaily da 6 corse

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Novità in arrivo per i torinesi che viaggiano con i mezzi pubblici. Dovrebbe debuttare a gennaio il nuovo carnet multidaily da sei corse, mentre a febbraio sui mezzi delle linee 6 e 19 saranno installati i tornelli, con l'obbligo di salire dalla porta anteriore. Ad annunciarlo l'assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, e l'ad del Gruppo Torinese Trasporti, Giovanni Foti, in occasione del controllo straordinario che oggi vede impegnati sui mezzi pubblici 120 controllori e 80 volontari.

Fino alle 11 sono stati controllati 4.395 titoli di viaggio e sono stati emessi 138 verbali per mancanza o non validazione del biglietto, il 3,13% del totale. Un risultato che l'assessora Lapietra giudica "molto positivo, un successo per il quale ringrazio i torinesi". Soddisfatto anche l'ad Foti, che parla di "approccio positivo dei cittadini. È un'iniziativa utile anche per noi, che andiamo a bordo per renderci conto della realtà e dei problemi. Continueremo a farlo e a incentivare i controlli".