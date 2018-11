Gancia, +46% bottiglie in 4 anni

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Negli ultimi 4 anni la produzione della casa spumantiera Gancia è cresciuta del 46%, passando a oltre 28 milioni di bottiglie, con un ritorno all'utile, 4 milioni e 635 mila euro, mentre cinque anni fa la perdita era stata superiore ai 13 milioni. Per incrementare le quote di mercato - al 55% rappresentato dall'export - la casa spumantiera, passata sette anni fa al gruppo russo Roust, per le feste di fine anno ha arricchito la lancia Alta Langa di due nuovi prodotti, il Brut Riserva 2006 1290 mesi e il Pas Dosè 36 mesi.

In omaggio alla bellezza italiana, Gancia ha creato una nuova brand identity che avvolge le bottiglie di spumante di Metodo Classico con una capsula di alluminio colorato e cangiante, "che ricorda le feste e l'allegria, ma anche la cura con cui, fin dal 1865, i maestri cantinieri di Casa Gancia proteggevano le bottiglie per non danneggiarle durante il trasporto sui pendii intorno a Canelli (Asti), sede dell'azienda".