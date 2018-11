Calisthenics, a Torino il nuovo fitness

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Ricerca la bellezza dei movimenti, eseguendo e controllando una serie di mosse sempre più complesse. Diffusasi in Italia alla fine degli anni '90, il calisthenics - dal greco 'kalòs', bello, e 'sthénos', forza - è una disciplina sportiva che si è sviluppata come alternativa al fitness. Sette protagonisti di questo originale sport si sfidano sabato primo dicembre in una gara ad eliminazione diretta a ritmo di musica.

Palcoscenico di questa originale competizione è il Mirafiori Motor Village di Torino, il più grande flagship store di Fca in Europa, dove per l'occasione verrà installata una gabbia, la struttura che abitualmente gli atleti utilizzano per compiere le loro evoluzioni.

L'ingresso all'evento è libero.