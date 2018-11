Auto, Formula Sae Italy scalda motori

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Si scaldano i motori per la 15esima edizione - la terza organizzata da Anfia - di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless. La competizione tecnico-sportiva aperta, come educational, agli studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, si svolge dal 24 al 28 luglio presso l'Autodromo 'R. Paletti' di Varano de' Melegari (PR) - partner dell'iniziativa insieme a Sae International - nel cuore della Motor Valley.

Novità del 2019 l'aggiunta di 8 nuovi slot nella classe elettrica, tecnologia al centro del dibattito sull'evoluzione del settore automotive. La competizione, nata nel 1981, prevede che gli studenti si misurino - con prove statiche e dinamiche - nella progettazione e realizzazione di un prototipo monoposto da competizione, seguendo vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un'impresa dell'automotive per un utente non professionista.

Iscrizioni al via dal 28 gennaio; presto al via anche la raccolta sponsorship.