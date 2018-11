Artigiano in Fiera, ponte con l'Africa

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Prenderà il via sabato la 23/a edizione di Artigiano in Fiera. L'evento si terrà a Fieramilano (Rho-Pero) per nove giorni, con oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una superficie espositiva di 340mila metri quadrati.

Quest'anno Artigiano in Fiera intende promuovere - attraverso un'intesa con Egitto, Tunisia e Madagascar - l'inizio di una nuova forma di cooperazione volta a sviluppare una rete tra imprese artigiane italiane e africane, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e al tema dell'innovazione.

Tra gli obiettivi anche una cooperazione tra le realtà artigiane e gli operatori della formazione professionale con il coinvolgimento di importanti enti italiani (Formaper, Galdus, Politecnico del commercio e del turismo, Energheia, Afol metropolitana).