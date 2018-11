Unioncamere, Ilotte eletto presidente

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Vincenzo Ilotte, dal 2014 alla guida della Camera di Commercio di Torino, è il presidente di Unioncamere Piemonte per il prossimo triennio. Lo ha eletto all'unanimità il Consiglio di Unioncamere Piemonte. Subentra a Ferruccio Dardanello.

"In questi ultimi mesi la situazione economica internazionale e locale è peggiorata. Mai come adesso occorre saper guardare avanti. Il Piemonte cresce a fatica e il suo percorso rischia di essere accidentato e pieno di ostacoli, senza un'attenzione costante da parte delle istituzioni e senza una rete di supporto politica alle iniziative imprenditoriali", spiega Ilotte che sottolinea l'esigenza di "un dialogo costruttivo con le istituzioni, prima fra tutte la Regione".

Unioncamere punta a essere "attore politico-istituzionale su temi come lobby in tema di sviluppo delle infrastrutture, sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, orientamento al lavoro e alle professioni, promozione della cultura e del turismo, valorizzazione delle filiere agroalimentari".