Omaggio Tff a Bernardo Bertolucci

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - "Un visionario, un intellettuale, soprattutto un sognatore. Bernardo Bertolucci, dopo la rivoluzione, ha fatto il cinema come non immaginavamo più di farlo: più grande della vita, e per questo capace di restituirci tutta la vita, e la Storia, e la memoria, e il futuro, nella loro profondità". Così Emanuela Martini, direttrice del Torino Film Festival, ricorda Bernardo Bertolucci. In omaggio al regista sarà proiettato prima dei film in programmazione un breve montaggio e gli sarà dedicata la giornata di domenica.

Bertolucci, prosegue Martini, ha raccontato "tragedie di ideali che si frantumano, di uomini e donne che si perdono in rapporti impossibili, affreschi magnifici del nostro passato recente e bruciante, di imperatori e Buddha e ragazzi e ragazze in cerca di identità. Ragazzi e ragazze che sognano, a Parigi come altrove, la loro vita, un'altra vita, migliore. Meno di venti film in quasi cinquant'anni di carriera sono troppo pochi per uno dei più grandi registi del mondo".