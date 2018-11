Nel Cuneese mese di storiche fiere

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - In fila all'alba per mangiare la trippa nei ristoranti di Carrù (Torino) nel giorno della Fiera nazionale del bue grasso. E' forse il più curioso - l'anno scorso sono stati serviti 4.000 pasti - degli appuntamenti in agenda nelle tre fiere, tutte ricche di storia e tradizioni, che animeranno il mese di dicembre.

La 449a edizione della Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo (dal 4 al 9 dicembre), la rassegna di Carrù (dal 2 al 16 dicembre) e la Fiera del Cappone di Morozzo (16 e 17 dicembre) sono state presentate oggi dal vicepresidente del consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia. "Questa iniziativa - ha spiegato - ha lo scopo di creare una connessione tra Torino e le iniziative fieristiche che ormai da tanti anni sono capaci di richiamare migliaia di persone nella 'Granda' per degustare le nostre eccellenze enogastronomiche".

Alla Fiera Fredda parteciperanno 23 paesi delle tre vallate di cui Borgo San Dalmazzo è allo sbocco e 5 regioni italiane oltre al Piemonte.