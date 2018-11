Ex vivaio discarica, denuncia proprietà

(ANSA) - CASTELLAZZO BORMIDA (ALESSANDRIA), 26 NOV - Da vivaio a discarica abusiva di rifiuti plastici. E' quanto scoperto dai Carabinieri del Noe di Alessandria durante il controllo dell'area un tempo sede di un'impresa che coltivava fiori, oggi inattiva perché sottoposta a procedura di fallimento.

I militari hanno accertato che quello che un tempo rappresentava il regno delle eccellenze della natura, con serre che si estendevano per circa 20mila metri quadrati, è diventato uno spazio abbandonato dove sono stati stoccati rifiuti di varia natura, tra cui imballati in 'cubi' di circa 2 metri provenienti da attività professionale di selezione delle plastiche. Una parte del materiale era all'interno delle serre, ma ce n'era anche una parte alle intemperie.

Area e rifiuti - stimati in circa 70 metri cubi - sono stati sequestrati; i proprietari dei terreni dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e deposito incontrollato.