Allegri: "Valencia? Niente distrazioni"

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - "Il Valencia sta bene, delle ultime 10 partite ne ha persa una sola, il suo momento psicologico è molto diverso rispetto all'andata. Quindi, non dovremo addormentarci come abbiamo fatto negli ultimi 5' contro il Manchester". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juve-Valencia: "Dobbiamo fare un passettino alla volta: domani prendiamoci la qualificazione agli ottavi poi andremo in Svizzera a giocarci il primo posto del girone".