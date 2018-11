A Piero Angela premio Torinese dell'Anno

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - La Camera di Commercio di Torino premia Piero Angela 'Torinese dell'anno'. Il riconoscimento verrà consegnato all'Auditorium Rai domenica 2 dicembre alle 9.30 per dal presidente Vincenzo Ilotte, alla presenza delle autorità. Saranno anche assegnati il 'Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico' a 158 persone tra lavoratori ancora in servizio, pensionati, imprenditori e il riconoscimento 'Diplomati eccellenti tecnici e professionali' a un centinaio di studenti degli istituti superiori tecnici e professionali di Torino e provincia, diplomati con i punteggi di 100 o 100 e lode nell'anno scolastico 2017/2018.