Tav, attesi a Torino 1.500 imprenditori

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Si amplia l'iniziativa preannunciata da Confindustria a Torino, per il 3 dicembre, in una città "simbolo" per lo scontro sulla Torino-Lione per rilanciare il pressing per più infrastrutture e contro lo stop ai cantieri.

Oltre a via dell'Astronomia, che ha preannunciato una riunione del suo Consiglio Generale con la presenza dei presidenti delle associazioni territoriali di tutt'Italia e delle categorie, si sta lavorando - a quanto si apprende - per allargare quanto più possibile l'iniziativa ad altre associazioni di impresa. Con l'obiettivo di riunire a Torino almeno 1500 imprenditori, la maggior parte con incarichi di vertice nelle associazioni datoriali. C'è l'adesione di Confcommercio, che prevede la presenza del presidente Carlo Sangalli. Così come Confartigianato, anche in questo caso con il leader nazionale Giorgio Merletti. E ci saranno i costruttori dell'Ance. In campo anche il mondo delle Cooperative ma solo a livello di organizzazione territoriale locale, con Legacoop e Confcooperative.