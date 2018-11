Tartufi, un successo la Fiera d'Alba

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Visitatori da ogni continente, con particolare affluenza dal Nord Europa, Germania, Svizzera, Francia, ma con presenze in costante crescita anche da Stati Uniti, Brasile, Australia e far east asiatico, in particolare Hong Kong e Singapore, hanno confermato il successo della 88a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, la più importante manifestazione al mondo dedicata al Tuber magnatum Pico, che si è conclusa oggi.

Un'edizione "Tra Terra e Luna", omaggio al satellite della terra che, attraverso le fasi lunari, è parte integrante del percorso di ricerca e che è stata ispirazione anche di organizzatori e visitatori. La stagione, che si ipotizzava molto interessante per quantità e qualità di prodotto, ha superato le più rosee aspettative con circa 700 chili di Tartufo Bianco d'Alba venduto al Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba.

Parte degli incassi è stata devoluta al ripristino delle tartufaie naturali.