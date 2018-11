Sergio Mattarella domani a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Torino si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad un anno e mezzo dalla sua ultima visita in città. L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università, il Polo del '900 e il Sermig, con in mezzo un possibile passaggio alla Cappella della Sindone da poco riaperta dopo un lungo restauro, le tappe previste nella giornata torinese, domani, del Capo dello Stato.

Mattarella è atteso alle 11 al Teatro Carignano per l'apertura dell'anno accademico. Dopo la cerimonia si trasferirà al Polo del '900 per una visita privata. Il pranzo sarà al Sermig, con il fondatore Ernesto Olivero. Alle 16 l'Arsenale della Pace dedicherà a Mattarella un evento animato dai suoi ragazzi.