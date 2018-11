Minaccia 22enne per rubare giacca, preso

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Ha minacciato un 22enne con un coccio di bottiglia per rubargli la giacca a vento. Il rapinatore, un nigeriano di 26 anni senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Torino.

L'uomo, la notte scorsa intorno alle 4, era in via Belfiore, nel quartiere San Salvario, quando si è avvicinato al giovane e ha iniziato a minacciarlo. A chiamare i carabinieri, nella zona per un controllo straordinario del territorio, sono stati alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena.

Ieri sera, sempre nel quartiere San Salvario, un 17enne è stato ferito con una bottiglia di vetro da un pusher - arrestato dalla polizia - al culmine di una lite.