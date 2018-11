Investe pedone e fugge, si costituisce

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Si è costituito, prima dai carabinieri e poi negli uffici della polizia municipale, l'automobilista che venerdì sera ha investito un pedone ed è fuggito. Si tratta di un 81enne, che è stato denunciato.

L'incidente in corso Vigevano, all'altezza di via Piossasco.

Il pedone ferito è un cittadino romeno di 34 anni, che attraversava non sul passaggio pedonale. Ricoverato al San Giovanni Bosco, è in prognosi riservata.