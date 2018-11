Champions: Cuadrado carica la Juve

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "Vincere. Intanto, per passare il turno. E poi per continuare a cercare sempre l'obiettivo massimo, partita dopo partita. Per farlo, dobbiamo essere concentrati e consapevoli, fino alla fine della gara, come ci insegna l'ultima sconfitta contro il Manchester". Juan Cuadrado indica così l'obiettivo della Juventus, che martedì ospita il Valencia in una partita che, in caso di vittoria, potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi. "Vincere ieri è stato molto importante per preparare con tranquillità la partita di Champions", sostiene il colombiano. "Sono orgoglioso di essere in questa famiglia e di potermi allenare con grandi campioni, e ascolto ogni giorno i consigli di Allegri. Differenze fra i ruoli che ricopro ce ne sono: come mezzala devo stare attento alla fase difensiva. Da esterno posso cercare di più l'uno contro uno e crossare. Ma per me l'importante è essere utile: tutti noi facciamo il massimo, e questa è la nostra forza".