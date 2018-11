Toninelli, sulla Tav si decide presto

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Per la Tav "abbiamo stabilito un percorso di condivisione con la Francia e con l'Unione europea.

In ogni caso, il tempo che passerà sarà nulla rispetto ai decenni che sono trascorsi da quando si discute di quest'opera.

Anche il governo francese ha fatto delle valutazioni in merito che sono durate svariati mesi e Parigi ha riconosciuto la bontà del nostro metodo di approfondimento". Lo dice Danilo Toninelli, intervistato da Avvenire sui tempi della decisione del governo.