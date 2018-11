Spesa Chiamparino per Banco alimentare

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - "Sono venuto per compiere un gesto concreto, solidale, che spero possa invogliare qualcun altro a seguirlo". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che questa mattina si è recato all'Ipercoop di via Livorno, a Torino, per partecipare alla colletta alimentare promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco alimentare.

"Questa è una iniziativa lodevole che si può realizzare grazie all'impegno di tantissimi volontari - aggiunge il presidente Chiamparino - Il mio apprezzamento e il mio ringraziamento va a loro e a chi aderisce a questa bella campagna di aiuto".