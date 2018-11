Pasticcere torinese inventa panettone di lusso 'popolare'

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il lusso in tavola a Natale, con un panettone artigianali, in forma quadrata, ricoperto di una sfoglia d'oro e adagiato su una base di cristalli. E' la versione 'popolare' dei dolci creati l'anno scorso per un oligarca russo e un milionario indiano, nel secondo caso addirittura del valore di 500 mila euro perché ricoperto d'oro e con una tiara in oro e diamanti. A prepararli è sempre Dario Hartvig della Pasticceria del Borgo di Carmagnola (Torino).

Il panettone artigianale, da un chilo, viene venduto a 150 euro: l'impasto rispetto gli ingredienti del tradizionale dolce in versione milanese, con l'interpretazione della forma quadrata: alla base una fascia di cristalli, che avvolge tutti i lati, lunghi circa 50 centimetri. (ANSA).