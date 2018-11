Black Friday anche a Teatro Regio Torino

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il Teatro Regio di Torino sperimenta per la prima volta il Black Friday e, in un solo giorno, vende quasi 2.500 biglietti. "Un successo che dimostra quanto sia importante parlare linguaggi nuovi per intercettare e agevolare il pubblico - commenta il sovrintendente William Graziosi - L'obiettivo è quello di diffondere sempre più la nostra offerta e coinvolgere maggiormente anche i giovani".

"Il risultato premia la nostra idea e costituisce un valido indicatore sulla predisposizione agli acquisti anche nel settore culturale - aggiunge Graziosi -. Chi ha acquistato i biglietti Black Friday avrà l'opportunità di apprezzare titoli ormai entrati nel mito e nella storia, a un prezzo irripetibile. Parlo di capolavori come Madama Butterfly di Puccini, diretto da Daniel Oren, o Rigoletto di Verdi in un nuovo allestimento firmato da John Turturro. E, ancora, Agnese di Ferdinando Par, Romeo e Giulietta di Prokof'ev, L'italiana in Algeri di Rossini, Cavalleria rusticana di Mascagni, Porgy and Bess di Gershwin".