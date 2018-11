Sciopero medici: sit-in a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Sono 31 gli interventi rinviati alle Molinette di Torino, 28 in day surgery e tre in ricovero ordinario, per lo sciopero dei medici, che questa mattina hanno tenuto un sit-in davanti all'ospedale. Alla base dello sciopero, la richiesta di maggiori fondi per la Sanità pubblica, che i sindacati dei camici bianchi definiscono "ormai al collasso", ed il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. Ma la protesta, tengono a precisare le organizzazioni sindacali, è anche a favore dei cittadini stessi, per garantire a tutti un'assistenza adeguata.

All'ospedale Sant'Anna, sempre a Torino, sono stati rinviati quattro interventi; al Regina Margherita venti, dei quali 11 in day surgery; al Cto 2 interventi; al Mauriziano 21 interventi.

Tutti gli ospedali hanno garantito i servizi per emergenze e urgenze.