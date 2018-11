Ruba benzina,arrestato dipendente Comune

(ANSA) - CUNEO, 23 NOV - I carabinieri lo hanno sorpreso con una tanica da dieci litri di gasolio e, nel bagagliaio della sua auto, un tubo di gomma ancora gocciolante del carburante prelevato da un autocarro. Un dipendente del Comune di Peveragno, 5.500 abitanti in provincia di Cuneo, è stato arrestato. L'uomo, 51 anni, si trova ora ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria che lo accusa di peculato.

Da tempo in Comune si erano accorti di ammanchi di carburante. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno installato delle telecamere nel deposito dei mezzi, dotato di cancello automatico e portone in ferro chiuso con lucchetto, di cui il dipendente arrestato era uno dei due operai comunali ad avere le chiavi. I furti, oltretutto, avvenivano quando il dipendente infedele era in servizio da solo.