Juve: Allegri, Ronaldo da Pallone d'oro

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "Per quello che ha fatto, Ronaldo meriterebbe il Pallone d'Oro": Massimiliano Allegri commenta così le indiscrezioni che vorrebbero l'attaccante portoghese fuori dalla corsa per il prestigioso riconoscimento. "Non so niente di questa cosa - aggiunge - Lui sta bene e ha fatto anche oggi un buon allenamento".