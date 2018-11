Fpt Industrial punta su motore modulare

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Fpt Industrial punta sul motore 4.0, intelligente, capace di autoapprendere e di diagnosticare da sé il proprio stato di servizio e la necessità di eventuali interventi. Il primo concept di motore 'modulare' è stato svelato a Torino, durante il Tech Day 2018. E' il Cursor X che può alimentarsi da differenti fonti: combustione di gas naturale, pile a combustibile (fuel cell) a idrogeno, batterie elettriche, così da adattarsi sia a contesti operativi e normativi differenti sia alle esigenze di utilizzo dei clienti finali (veicoli commerciali, macchine da lavoro). Per realizzare questo concept, lo Sviluppo Prodotto di Fpt Industrial ha lavorato con il Design Center di Cnh Industrial.

Al Tech Day 2018, Fpt Industrial ha anche mostrato il proprio concept di motore a pile a combustibile a idrogeno (hydrogen fuel cell) per applicazioni industriali pesanti (ad esempio veicoli per il trasporto merci), montato su un telaio Iveco.