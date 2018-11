Fpt Industrial punta su motore modulare

(di Amalia Angotti).

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Fpt Industrial guarda al futuro e punta sul motore 4.0: il Cursor X, primo concept di motore 'modulare', è stato svelato a Torino, durante il Tech Day 2018 al Cnh Industrial Village. E' un motore intelligente, capace di autoapprendere e di diagnosticare da sé il proprio stato di servizio e la necessità di eventuali interventi. Può alimentarsi da differenti fonti: combustione di gas naturale, pile a combustibile (fuel cell) a idrogeno, batterie elettriche, così da adattarsi sia a contesti operativi e normativi differenti sia alle esigenze di utilizzo dei clienti (veicoli commerciali, macchine da lavoro). Per realizzare questo concept, lo Sviluppo Prodotto di Fpt Industrial ha lavorato con il Design Center di Cnh Industrial. I tempi per una possibile industrializzazione non sono immediati, ma bisognerà aspettare il 2030.

L'altra strada su cui Fpt Industrial, società del gruppo Cnh Industrial specializzata nella produzione e nella vendita di motori per veicoli industriali, punta è l'idrogeno. Al Tech Day - dove il direttore dell'Egizio Christian Greco ha parlato del museo 4.0 - è in mostra anche il concept del motore a idrogeno (hydrogen fuel cell) per applicazioni industriali pesanti, come i veicoli per il trasporto merci, montato su un telaio Iveco.

Potrà in futuro assicurare a un veicolo commerciale un'autonomia di 800 chilometri, ma con un peso del mezzo ridotto del 70% rispetto a un analogo veicolo con batterie elettriche.

Annalisa Stupenengo, brand president di Fpt Industrial, sottolinea "la vocazione per la sostenibilità dell'azienda, colonna portante del nostro sviluppo". "Il nostro obiettivo - spiega - è produrre sistemi zero emission. La mobilità del futuro sarà il frutto di un mix: i motori a combustione resteranno, sempre meno inquinanti, affiancati dal gas naturale, che nell'immediato si propone come valida strategia, con altri sistemi come i motori elettrici e a idrogeno cui si guarda in un'ottica di più lungo periodo". Stupenengo ha ricordo che Fpt "ha già nelle strade 40.000 motori a gas in tutto il mondo, Europa, America Latina e Cina, con una quota di mercato che supera il 70% e raddoppia ogni anno. Il nostro obiettivo è crescere ancora, ma abbiamo bisogno della Comunità Europea".

Il grosso della produzione di Fpt Industrial è in Europa, ma l'azienda è presente anche in Brasile, Argentina, India e Cina, con il cuore della ricerca tra Italia e Svizzera. Oltre il 53% delle vendite è fuori dal gruppo. E che l'azienda guardi al futuro lo conferma anche il sostegno alla realizzazione del superdrone della torinese Forvola, entrato nel Guinness dei Primati sollevando 101 kg in aria a un'altezza di oltre 1,5 metri. Il drone di 300 chili e dotato di 16 eliche in futuro potrà assicurare il trasporto di componenti e materiali in zone remote o difficili da raggiungere senza richiedere la presenza dell'uomo. (ANSA).